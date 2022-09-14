STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Selim ŞenözİNEGÖLSPOR: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 82 Sergen Uzun), Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen (Dk. 72 Ersel Aslıyüksek), Medeni Bingöl, Emir Özsoy (Dk. 56 Kadir Salih), Orhan Aktaş, Taylan Özgün, Hamza Özdemir, Ethem Ercan Pülgir, Umut SönmezBİTEXEN DÜZCESPOR: Ersin Aydın - Doğan Can Otman, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan (Dk. 71 Timur Kosovalı), Mehmet Özdıraz, Kerem Kaya, Eren Karadağ (Dk. 59 Hasan Küççük), Çınar Tarhan (Dk. 71 Osman Boz), Savaş Polat, Mümin Talip Pazarlı, Altar Han Hidayetoğlu (Dk. 88 Samet Eker) SARI KARTLAR: Niyazi Batuhan Salman, Hamza Özdemir, Taylan Özgün (İnegölspor) - Çınar Tarhan, Timur Kosovalı, Hasan Küçcük (Bitexen Düzcespor)
GOL: Dk. 40 Yasin Ozan (Bitexen Düzcespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Bitexen Düzcespor'a 1-0 yenildi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 40'ıncı dakikada Yasin Ozan kaydetti.
Son Dakika › Spor › Bitexen Düzcespor: 0-1 - Son Dakika