Bitexen Giresunspor, Adanaspor\'a 1-0 yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, karşılaşmayı çevirecek pozisyonlar yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini söyledi.

Güller, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Güller, "Her şeyden önce çok üzgünüz. Her maç biraz daha üzerine koyarak oynuyoruz. İlk defa bir rakibimizden daha fazla topa sahip olduğumuz ve pozisyon yakaladığımız bir karşılaşma oldu. Ama maalesef maçın sonucunu biraz da kalite belirledi. Yenildiğimiz için üzgünüz." dedi.

Güller, kazanabileceklerini düşündüklerini, bunun için oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zaman zaman gücümüz ve kalitemiz yetmiyor. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Pozisyonlarımız da vardı ama atamadık, üzgünüz. Her maç kötü bir gol yiyoruz. Yediğimiz bu kötü golleri çıkartmamız güç oluyor. Onun önüne geçemedik. Bu karşılaşmayı çevirecek pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik."

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise Giresun deplasmanında önemli bir 3 puan aldıklarına işaret etti.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Rakibimiz müthiş mücadele gösterdi. Olmazsa olmaz bir maçımızdı. Alt taraftan kurtulma adına önemliydi. Galibiyeti koruma çabası biraz panik havası yarattı. Kazanmak her şeyden önemliydi bu maçta. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Zaman zaman gol pozisyonları yakaladık. Ama olmadı. Bu galibiyet hem lige sıkı sıkıya tutunmamız hem de bir basamak yukarıya çıkmamız adına çok önemli. Bu anlamda takımımı kutluyorum."