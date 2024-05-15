Bitexen Giresunspor, Faustin Senghor'un sakatlığı ve süreç hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor, Faustin Senghor'un sakatlığı ve süreç hakkında açıklama yaptı

Bitexen Giresunspor, Faustin Senghor\'un sakatlığı ve süreç hakkında açıklama yaptı

Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de küme düşmesinin ardından Senegalli stoper Faustin Senghor'un sakatlığı ve sonrasındaki süreçle ilgili bilgilendirme yaptı. Kulüp, Senghor'un transfer edildiği sezon ligde hiçbir maçta oynamadığını ve sakatlıkları sonrası kulüp tarafından tedavi edildiğini belirtti. Ayrıca oyuncuya ülkesine dönmesi için uçak bileti temin edileceği ve belirli bir ödeme yapılacağı ancak oyuncunun tüm alacaklarını almadan ayrılmayacağını ifade etti.

15.05.2024 12:55
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Trendyol 1. Lig'de küme düşen Bitexen Giresun spor, Senegalli stoper Faustin Senghor'un sakatlığı ve sonrasındaki süreçle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Faustin Senghor'la ilgili kulübe suçlamalar yönelten haberler olduğu belirtildi.

Senghor'un bir önceki yönetim döneminde, 2022-2023 sezonunda 250 bin avro bonservis bedeliyle FC Shkupi kulübünden transfer edildiği aktarılan açıklamada, futbolcunun Giresunspor formasıyla bu sezon ligde hiçbir müsabakada oynamadığına işaret edildi.

Futbolcunun, yaşadığı iki ağır sakatlık sonrası kulüp tarafından ameliyat ettirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Akabinde yine sağlık ekibimiz tarafından tedavisi yapılmıştır. Oyuncu, kulüp tesislerimizde diğer oyuncularımızla aynı şartlarda konaklamış, beslenmesi ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmadığı gibi aksine tesis personelimiz tarafından özel ilgiyle muamele görmüştür. Oyuncu aylar önce fesih hakkı kazanmasına rağmen tedavisi devam ettiği için tesisten ayrılması kendisinden istenmemiş, önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz ligde yabancı oyuncu oynatılamayacağı kuralına rağmen kulüp fizyoterapistlerimiz eşliğinde tedavisine ve antrenmanlarına tesislerimizde devam etmiştir."

Ligin tamamlanmasının ardından oyuncuya, ülkesine gidebilmesi için kulüp tarafından uçak bileti temin edileceği ve yol masrafları için belirli bir ödeme yapılacağının iletildiği belirtilen açıklamada, "Ancak oyuncu sezondaki tüm alacaklarını almadan ayrılmayacağını ifade etmiş, akabinde menajerleri vasıtasıyla gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberleri basına servis ettirmiştir. Konunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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