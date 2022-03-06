Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor evinde Silopi Spor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde sadece bir gol yiyip bir beraberliği bulunan Özgüzeldere Spor aynı zamanda ligi de lider tamamlayıp şampiyonluk hedefliyor.

8 Ağustos Stadyumunda seyircisi önünde Silopi Spor'u ağırlayan Özgüzeldere Spor, maçı 62. dakikada Mazlum Öndil'in attığı golle 1-0 kazandı.

Ligin bitmesine 4 hafta kala yoluna namaglup devam eden Özgüzeldere ligi şampiyon tamamlayıp play-off'tan sonra 3. Lige çıkmayı hedefliyor. - BİTLİS