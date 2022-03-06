Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

06.03.2022 16:48
Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor evinde Silopi Spor'u 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor evinde Silopi Spor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde sadece bir gol yiyip bir beraberliği bulunan Özgüzeldere Spor aynı zamanda ligi de lider tamamlayıp şampiyonluk hedefliyor.

8 Ağustos Stadyumunda seyircisi önünde Silopi Spor'u ağırlayan Özgüzeldere Spor, maçı 62. dakikada Mazlum Öndil'in attığı golle 1-0 kazandı.

Ligin bitmesine 4 hafta kala yoluna namaglup devam eden Özgüzeldere ligi şampiyon tamamlayıp play-off'tan sonra 3. Lige çıkmayı hedefliyor. - BİTLİS

Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü
Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü
Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü
Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü
Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü
Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

YORUMLAR
500
Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi Bitlis'te zincirleme kaza Bitlis'te zincirleme kaza

Bitlis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Freni boşalan vinç şarampole yuvarlandı, sürücüsü araçta sıkışıp kaldı!
16:40 Tarlada patpat devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
16:39 Ahmet Hakan'ın "Oyunculuğundan nefret ediyorum" dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 16:54:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement