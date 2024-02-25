Bitlis Özgüzelderespor, Diyarbakırspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bitlis Özgüzelderespor, Diyarbakırspor'u 3-0 mağlup etti

Bitlis Özgüzelderespor, Diyarbakırspor\'u 3-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, sahasında Diyarbakırspor'u 3-0 mağlup etti.

25.02.2024 15:25
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Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, konuk ettiği Diyarbakırspor'u 3-0 yendi.

BAL'da mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, sahasında Diyarbakırspor takımı ile karşılaştı. Soğuk havada oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçta Özgüzelderespor, konuk takım Diyarbakırspor'u 3-0 yendi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bitlis Özgüzelderespor, Diyarbakırspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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