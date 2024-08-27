Bitlis'te Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Bitlis'te Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası Düzenlendi

Bitlis\'te Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde düzenlenen şampiyonaya 55 ilden bin 150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı. Kız ve erkek şampiyonlar belirlenecek.

27.08.2024 19:00
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'te "Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası" düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsündeki spor salonunda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden bin 150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı. Ülke genelinden 575 sporcunun katılımıyla "Bir Gün Spor Bir Gün Siper" sloganıyla 3 gün sürecek müsabakalar sonucunda kız ve erkek şampiyonlar belirlenecek. Şampiyonanın açılış programına katılan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bu topraklarda kadim tarihimizi yad ederken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşması bizler için gurur kaynağıdır. Bugün burada sadece spor müsabakası değil, aynı zamanda geleceğin güçlü, sağlıklı ve bilinçli bireylerinin yetişmesine şahitlik ediyoruz. Spor sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda ruhsal dengeyi sağlar. Spor, sosyal ağları güçlendiren ve gençlerimizi hayata hazırlayan bir eğitimdir" dedi.

Bitlis'te düzenlenen şampiyona hakkında gazetecilere açıklama yapan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ise "1071 Malazgirt Zaferi yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Minik Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Bu kadim topraklarda organizasyonu yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Müsabakalar öncesi Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldık. Malazgirt muharebelerinin yapıldığı alanı ve Ahlat Selçuklu Mezarlığını bin 150 kişilik ekiple ziyaret ettik. Şampiyonaya katılan davetliler ve sporcularımız ile birlikte Bitlis'teki tarihi ve doğal güzellikleri dolaştık. Organizasyonu burada düzenlememize destek olan Bitlis Valiliğine, Ahlat Kaymakamlığına, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Müsabakalar bugün itibarıyla başladı, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Müsabakaların 29 Ağustos 2024 tarihinde sona ereceği ve başarı elde ederek şampiyon olan sporcular için ödül töreni düzenleneceği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bitlis'te Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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