Bitlisli Milli Atlet Azat Özkan, Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Ter Döküyor - Son Dakika
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Bitlisli Milli Atlet Azat Özkan, Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Ter Döküyor

18 yaşındaki milli atlet Azat Özkan, Peru'da düzenlenecek olan Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor. Özkan, daha önce Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etmiş ve milli takım formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele etmiştir. Şimdi ise 26-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada başarılı olmayı hedeflemektedir. Antrenörü Fahri Tunçtan'ın belirlediği program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren Özkan, ülkesini başarıyla temsil etmek istediğini belirtmiştir.

25.07.2024 11:13
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Bitlisli milli atlet Azat Özkan, Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Ortaokulda öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde, il ve bölge yarışmaları ile Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden 18 yaşındaki Özkan, 2021'de giydiği milli takım formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele etti.

İzmir'de Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelde dördüncü olarak 26-31 ağustosta Peru'da gerçekleştirilecek Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Özkan, şampiyonada başarılı olmak istiyor.

Altın madalyaya ulaşarak başarılarına yenisini eklemek isteyen Özkan, antrenörü Fahri Tunçtan'ın belirlediği program doğrultusunda antrenman yapıyor.

"Ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum"

Özkan, AA muhabirine, 6 yıl önce ortaokuldayken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme başladığını söyledi.

Antrenörü Tunçtan ile tanıştıktan sonra atletizme bakış açısının değiştiğini anlatan Özkan, "2021'de milli takıma seçilerek ülkemi Slovakya'da temsil ettim. Takım olarak dünya şampiyonu olduk. Yine Slovakya'da ülkemizi temsil ettiğim Avrupa'da Gençlik Olimpiyatları'nda 6'ncı oldum. İzmir'deki Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşuda şampiyona barajını geçtim. Şimdi 26-31 Ağustosta Peru'da yapılacak Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyoruz." dedi.

Şampiyonaya her gün en az 10 kilometre koşarak hazırlandığını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Her sporcu gibi olimpiyatlarda ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum. Hedefim dünya şampiyonasında derece elde ederek ülkemi gururlandırmak. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bir yerlere gelmeyi istiyorum. Her gün kendimi geliştirerek bir yerlere varmaya çalışıyorum. İnşallah rabbim yüzümüzü kara çıkarmaz ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz."

Antrenör Tunçtan ise Özkan'ın uluslararası yarışmalarda başarılı olduğunu ifade etti.

Peru'daki şampiyonanın Özkan için "dönüm noktası" olacağını anlatan Tunçtan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zor bir yarışma olacak. Ülkelerin üst düzey sporcularıyla katıldığı bir yarışma. İlk hedefimiz sporcumuzun finale kalması. Finalde elimizden geleni yaparak ülkemize madalyayla ve en iyi sonuçla dönmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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