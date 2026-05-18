Bıyıklıspor 1. Amatör Lige yükseldi

Bıyıklıspor, 2. Amatör Lig'de gösterdiği başarılı performansla şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükseldi. Elde edilen başarı ilçede büyük sevinç oluştururken, şampiyonluk sonrası Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımı tebrik etti. Başkan Arıcı paylaşımında, "Şampiyon Bıyıklıspor. İlçemizin gururu Bıyıklıspor artık 1. Amatör. Şampiyonluğu ile yüzümüzü güldüren Bıyıklı Spor Futbol takımımızı ve yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN