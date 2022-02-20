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'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor - Son Dakika

'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor

20.02.2022 13:51
'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 24 il ve 24 üniversite iş birliği ile gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız" projesi Manisa'da devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 24 il ve 24 üniversite iş birliği ile gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız" projesi Manisa'da devam ediyor.

Yurt genelinde 24 il ve 24 üniversite iş birliği ile yürütülen proje kapsamında, öğrenci-veli bilgilendirme ve tanıtım toplantısı, Celal Bayar Üniversitesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Kerem Yılmaz ve veliler ile öğrenciler katıldı. Toplantıda Proje Mentörü Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Selhan Özbey, gençlerin gelişimiyle ilgili velilere sunum yaparken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, projeye gösterilen ilgiden dolayı öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte birçok projeyi değerli gençlerimiz için gerçekleştiriyoruz, gençlerimizin dünyasını anlamaya, önünü açmaya, onlar gibi düşünmeye gayret sarf ediyoruz. Ahlaklı, erdemli bir gelecek için insanlığa faydalı olan bir nesil için biz bir takımız anlayışıyla hep birlikte daha güzel işler başarmayı hedefliyoruz" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan ise Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gençlere birçok alanda hizmet verdiklerini belirterek, "Bu proje sayesinde farklı kültürlerden farklı arkadaşlar edinerek birlikte bir Türkiye olmayı amaçlıyoruz. Bu projede bizimle birlikte iş birliğiyle hareket eden Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç'a ve üniversitemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bir birlik ve kardeşlik öyküsü" sloganıyla organize edilen "Biz Bir Takımız Proje" kurgusunda, 24 il kültürel farklılıkları göz önünde bulundurularak ikişerli olarak eşleştiriliyor. Projenin uyguladığı illerde 6. ve 7.sınıflarda öğrenim gören 44'er gence, ikamet ettikleri illerde 14 hafta boyunca hafta sonları 4 saat (spor ve sosyal uyum) eğitim veriliyor. 14 haftalık eğitimin sonunda bir haftalık gençlik kampı ve eşleştirilen şehre ise ziyaretler düzenleniyor. Aralarında Manisa'nın da bulunduğu projede Murat Germen Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulu'ndan kura çekimiyle seçilen öğrencilere Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde eğitimler veriliyor. - MANİSA

'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor
'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor
'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor
'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor
'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor
'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor

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Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Biz Bir Takımız' projesi Manisa'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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