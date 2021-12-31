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"Biz Bize Moral Akşamları" etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika

"Biz Bize Moral Akşamları" etkinliklerle devam ediyor

31.12.2021 14:14
"Biz Bize Moral Akşamları" etkinliklerle devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde olumsuz etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltme amacıyla hayata geçirilen, "Biz Bize Moral Akşamları" etkinlikleri yurtlarda devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde olumsuz etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltme amacıyla hayata geçirilen, "Biz Bize Moral Akşamları" etkinlikleri yurtlarda devam ediyor.

Mustafa Asım Köksal Öğrenci Yurdunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere müzik şöleni, sucuk ekmek ikramı ve çeşitli etkinliklerde bulunurken, Gevher Nesibe Yurdunda düzenlen etkinlikte yaş pasta ikramı, yöresel ikramlar ve canlı müzik ile öğrenciler doyasıya eğlendi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından başlatılan Biz Bize Moral Akşamları projesi kapsamında İl Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda etkinliklerimiz belirli aralıklarla devam ediyor. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birbirleri ve idare ile etkin iletişim kurabilmelerini sağlamak amacı ile yıl boyu etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Biz Bize Moral Akşamları etkinliklerle devam ediyor
Biz Bize Moral Akşamları etkinliklerle devam ediyor

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Mustafa Asım Köksal, Gevher Nesibe, gençlik, Müzik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Biz Bize Moral Akşamları' etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika Spor


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