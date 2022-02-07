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"Bizim Kızlar" İzmit Spor'u 3-2 yendi - Son Dakika

"Bizim Kızlar" İzmit Spor'u 3-2 yendi

07.02.2022 12:43
"Bizim Kızlar" İzmit Spor'u 3-2 yendi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 16. hafta müsabakasını İzmit Spor ile oynadı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 16. hafta müsabakasını İzmit Spor ile oynadı.

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma "Bizim Kızlar"ın galibiyeti ile sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen ve 2-3 sona eren maçta set sayıları (18-25) (25-16) (16-25) (25-18) olurken son seti (9-15) alan "Bizim Kızlar" maçı kazanmayı başardı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı grubunda 5. sırada yer alıyor. - BİLECİK

Bizim Kızlar İzmit Spor'u 3-2 yendi
Bizim Kızlar İzmit Spor'u 3-2 yendi
Bizim Kızlar İzmit Spor'u 3-2 yendi

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük Belediyesi, voleybol, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Bizim Kızlar' İzmit Spor'u 3-2 yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Bizim Kızlar" İzmit Spor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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