Rüya başlamadan sona erdi! Trabzonspor, Petkovic transferinde masadan resmen kalktı - Son Dakika

Rüya başlamadan sona erdi! Trabzonspor, Petkovic transferinde masadan resmen kalktı

Son Güncelleme: 31.08.2023 12:33

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısı düzenledi. Hırvat hoca uzun süredir gündemlerinde olan Petkovic'in transferini gerçekleştiremediklerini açıkladı.

3. haftanın sonunda Süper Lig'de 3 puanı bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica basın toplantısında konuştu. Hırvat çalıştırıcı, 3-4 transfer daha yapacaklarını söylerken, Petkovic'i ise kadroya katamayacaklarını açıkladı.

"TRANSFERİNİ MAALESEF GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

Bjelica, Petkovic transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tabii ki benim de bütün odak noktam, transfere kaymış olabilir. Belki yeterince zamanı takıma ayıramadım. Transfer gerçekleşmeyince, ister istemez sinirleniyorsunuz. Bahsettiğim oyuncu, Petkovic'ti. Transferini maalesef gerçekleştiremedik. Benim de bizzat içinde olduğum bir transfer süreci nedeniyle takıma gerektiği kadar zaman ayıramamış olabilirim. Bahsettiğim transfer Petkovic transferi. Oyuncuyu kadromuza katmaya çalıştık ama maalesef gerçekleştiremedik. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ONLAR DA İNSAN"

Hırvat çalıştırıcı ayrıca, "Bakasetas ben gelmeden önce de aynı bölgede oynuyordu, biz de aynı şekilde oynatıyoruz. Takımımızın önemli, lider karakterli oyuncularının belirsizlikler yaşaması onları da etkiliyor. Onlar da insan, kafalarında bu durumlar olabilir. En az 3, en fazla 4 oyuncu transfer edeceğiz." dedi.

Bjelica, Trabzonsporluları yıkan haberi bizzat verdi: Transferini gerçekleştiremedik
Bruno Petkovic

Nenad Bjelica, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rüya başlamadan sona erdi! Trabzonspor, Petkovic transferinde masadan resmen kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rüya başlamadan sona erdi! Trabzonspor, Petkovic transferinde masadan resmen kalktı - Son Dakika
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