Boca Juniors 90+6'da attığı golle Defensa y Justicia'yı 1-0 geçerek şampiyon oldu

Arjantin Birinci Futbol Ligi'nde Defensa y Justicia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, şampiyonluğa ulaştı.

Kapanış Ligi'nin 16. haftasında Defensa y Justicia'yı ağırlayan Boca Juniors, 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle galip geldi.

Yıllık puan tablosunda 63 puana ulaşan Boca Juniors, Rosario Central'in bir puan önünde şampiyon oldu.

Öte yandan Rosario Central'in Estudiantes de Rio Cuarto karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, şampiyonluk için yeterli olmadı.

Buna karşın Enner Valencia'nın golünün iptal edildiğini düşünen Rosario Central taraftarları, takımlarının şampiyon olduğunu zannedip sahaya girdi. Futbolcular ve taraftarlar, bir süre sahada büyük sevinç yaşayarak kutlama yaptı.