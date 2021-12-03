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BOCCE Samsun İl Birinciliği - Son Dakika

BOCCE Samsun İl Birinciliği

03.12.2021 20:34
BOCCE Samsun İl Birinciliği

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Müsabakalarında genç kız ve genç erkekler dallarında şampiyon yine Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi oldu.

Alaçam ilçesindeki bocce sahasında bugün yapılan Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakası erkeklerde 8, kızlarda 7 takım katıldı. Müsabakalar sonunda genç kız ve genç erkekler dallarında şampiyon Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi oldu.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Zorlu geçen bocce il müsabakalarında genç kız ve genç erkeklerde il birincisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Takımlarımız Samsun ilini temsilen 13- 14 Mart tarihinde bölge ve 14-15 Mayıs tarihinde Aydın'da yapılacak Türkiye şampiyonasında yarışacaklar. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Son iki faaliyet yılında Alaçam ilçesinden 6 milli sporcu çıkardık. Yeni milli sporcular çıkarmak en büyük arzumuzdur. Faliyete ev sahipliği yapan Alaçam Gençlik Spor Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Namık Kocabaş ise dereceye giren sporcuları ve öğretmenleri tebrik ederek, "Okulumuza Bocce Türkiye Şampiyonluğu getireceğiz. Bundan sonraki maçlarında sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Genç Kızlarda Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinci, Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi olurken genç erkekler de Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinci, Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi ikinci, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi de üçüncülüğü elde etti. - SAMSUN

BOCCE Samsun İl Birinciliği
BOCCE Samsun İl Birinciliği
BOCCE Samsun İl Birinciliği

Anadolu Lisesi, Milli Takım, Şampiyon, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BOCCE Samsun İl Birinciliği - Son Dakika Spor


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