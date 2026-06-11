Bocce Volo Şampiyonası Gülşehir'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bocce Volo Şampiyonası Gülşehir'de Başladı

Bocce Volo Şampiyonası Gülşehir\'de Başladı
11.06.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Gülşehir'de organize edilen Bocce Volo Şampiyonası, 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Volo Şampiyonası, farklı kategorilerdeki müsabakalarla başladı.

Gülşehir Bocce Sahası'nda, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada sporcular, volo disiplininin çeşitli branşlarında derece elde edebilmek için mücadele veriyor. Türkiye'nin 30 farklı ilinden gelen 350 sporcunun katıldığı şampiyona, büyük heyecana sahne oluyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Koordinatörü Faik Kapsız, bocce sporunun Türkiye'de her geçen gün daha da yaygınlaştığını söyledi. Kapsız, "Federasyonumuz 2005 yılında kuruldu ancak branşımız daha önce farklı federasyonların bünyesinde yer alıyordu. 1998 yılından bu yana aktif şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok dünya şampiyonasına katıldık. Son yapılan Akdeniz Oyunları'nda 7 madalya ile ülkemize döndük. Şu anda 81 ilde bütün okullarda petank disiplini oynanıyor. Volo branşını da okul sporları kapsamına aldık. Daha iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyorum" dedi.

14 Haziran'da sona erecek olan şampiyonada, farklı yaş kategorilerindeki sporcular Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Gülşehir, Nevşehir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bocce Volo Şampiyonası Gülşehir'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan’dan Asgari Ücret Açıklaması Babacan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Vitor Pereira’ya sürpriz talip Paraya para demeyebilir Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
Beşiktaş’tan Ruben Loftus-Cheek atağı Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

14:34
İsmail Yüksek’ten imza isyanı: Ben anlamıyorum
İsmail Yüksek'ten imza isyanı: Ben anlamıyorum
14:19
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray
Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
14:04
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
13:20
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 14:39:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bocce Volo Şampiyonası Gülşehir'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.