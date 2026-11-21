Milli bocceciler Dilçin Oğuz ile Selamet Keşli, yeni şampiyonluklar birlikte çalışıyor.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünden mezun olan ve 12 yaşındayken tekvandodan bocceye yönelen Dilçin Oğuz, kariyerinde 6'sı altın 30 madalya kazanmayı başardı.

Selamet Keşli, öğretmeninin yönlendirmesiyle 5. sınıfta tanıştığı boccede bu yıl ekim ayında Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Gençler ve Ümitler Petank Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Dilçin Oğuz, bocce hedef ve atış odaklı bir spor olduğu için bu konuda yeteneği olduğunu fark ettiğini anlattı.

En büyük hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak olduğunu aktaran Dilçin, "Önümüzdeki sene dünya şampiyonu olmak istiyorum. O altın madalyayı almadan durmayacağım." dedi.

Selamet Keşli, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek yeniden milli takıma seçilmek ve Dünya Şampiyonası'na katılarak orada da derece yapmak istediğini dile getirdi.

Gençlere örnek oluyorlar

Bocce antrenörü Yakup Elinç, Dilçin Oğuz ve Selamet Keşli'nin milli takımlarda yer aldığını ifade etti.

Milli takım antrenörü olarak Oğuz ile İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldığını, ardından Keşli ile Yunanistan'daki Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda mücadele ettikleri bilgilerini veren Elinç, şunları kaydetti:

"Selamet Keşli ile Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ümitler Petank Şampiyonası'na katıldık ve kendisi Avrupa şampiyonu oldu. Ümit Kadınlar Altın Nokta kategorisinde ülkemizin daha önce madalyası yoktu. Bu madalyayı ülkemize kazandırdığımız için mutluyuz ve gururluyuz. Sporcularımla daha büyük başarılar elde etmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl İsveç'te yapılması planlanan çiftler Dünya Şampiyonası'nda Selamet Keşli ve Dilçin Oğuz ile ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz oradan altın madalyayla dönmek."