Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti, Antalyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bu ağır bir yenilgiydi fakat motivasyonumu düşürmedi, tam tersine daha da artırdı. Ben burada problemleri çözmek için bulunuyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti, açıklamalarda bulundu. Aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirten Bocchetti, "Ağır bir mağlubiyet aldık. Çok fazla çalışmamız ve iyileştirmemiz gereken şey var. Ligde bu pozisyonda olmamamız gerekiyor. Biz bu değiliz. Bugünkü maç bizim için önemliydi. Ligde bize yakın puanlarda ve benzer sonuçlar alan bir takımla oynadık. Bizim için iyi bir testti fakat maalesef istediğimiz gibi olmadı" diye konuştu.

"Ne yapılması gerektiğini biliyorum"

Mağlubiyetin motivasyonunu düşürmediğini ifade eden Bocchetti, "Bu benim başımı öne eğmiyor, tam tersine beni daha fazla motive ediyor. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Yapacağımız şeyler de buna yönelik olacak. Çünkü ben burada problemleri çözmek için bulunuyorum. Yapmamız gereken çok daha fazla şey var ve artık bunların üzerine yoğunlaşacağız. Devre arasına kadar oynayacağımız maçlardan mümkün olan en yüksek puanı almamız gerekiyor. Takımımla konuşup birtakım şeyleri daha da iyileştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.