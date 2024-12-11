UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Norveç ekibi Bodo/Glimt, son antrenmanını gerçekleştirdi.
Maçın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda 15 dakikalık bölümü basına açık olan antrenmana sarı-siyahlı ekip ısınma hareketleriyle başladı.
Norveç temsilcisi basına açık bölümün sonunda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirirken, antrenmanın kalan kısmında taktik idman yapıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Bodo/Glimt Beşiktaş Maçı İçin Son Antrenmanı Yaptı - Son Dakika
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