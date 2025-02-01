Bodo/Glimt, Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışladı - Son Dakika
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Bodo/Glimt, Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışladı

Bodo/Glimt, Bilet Gelirlerini Gazze\'ye Bağışladı

Norveç ekibi Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının bilet gelirlerini Gazze'ye bağışlayacak.

01.02.2025 14:19
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Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçta elde edilen bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze'de yardım çalışmalarına destek olacağız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodo/Glimt, Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışladı - Son Dakika

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