Bodo/Glimt\'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bodo/Glimt ile Sporting karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 3-0 kazandı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Sondre Fet, 45+1'de Ole Blomberg, 71. dakikada Kasper Hogh kaydetti.
8 milyon euro maaş bütçesi bulunan Bodo/Glimt; Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'in ardından Sporting'i de yenmeyi başardı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Salı günü saat 20.45'te Sporting'in ev sahipliğinde oynanacak. Sporting, turu geçmek için en az 4 farklı skorla galibiyet arayacak.
