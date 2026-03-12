Bodo/Glimt\'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bodo/Glimt ile Sporting karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 3-0 kazandı.

3 GOLLE ÇEYREK FİNAL KAPISINI ARALADILAR

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Sondre Fet, 45+1'de Ole Blomberg, 71. dakikada Kasper Hogh kaydetti.

8 MİLYON EURO MAAŞ BÜTÇESİYLE TARİH YAZIYORLAR

8 milyon euro maaş bütçesi bulunan Bodo/Glimt; Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'in ardından Sporting'i de yenmeyi başardı.

SPORTING RÖVANŞTA MUCİZE ARAYACAK

Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Salı günü saat 20.45'te Sporting'in ev sahipliğinde oynanacak. Sporting, turu geçmek için en az 4 farklı skorla galibiyet arayacak.