Bodrum, 23-27 Eylül'de ILCA Europa Cup yarışlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Bodrum, 23-27 Eylül'de ILCA Europa Cup yarışlarına ev sahipliği yapacak

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Bodrum, 23-27 Eylül\'de ILCA Europa Cup yarışlarına ev sahipliği yapacak
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Bodrum, 23-27 Eylül tarihleri arasında 2026 ILCA Europa Cup Türkiye Yarışları'na ev sahipliği yapacak. ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında dört gün sürecek yarışlar, 2027 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesinde kullanılacak sıralamanın önemli ayaklarından biri olacak.

BODRUM, Avrupa yelken sporunun önemli organizasyonlarından 2026 ILCA Europa Cup Türkiye Yarışları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Europa Cup, 9-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ILCA U21 Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli bir hazırlık yarışı niteliği taşıyor. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un ev sahipliğinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Türkiye Yelken Federasyonu ile sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek. Organizasyonda 23 Eylül'de kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı yarışlarda ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında mücadele edilecek. Dört gün sürecek yarışlarda toplam 8 yarış planlanırken ilk yarışın 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de başlaması öngörülüyor. Bodrum'da gerçekleştirilecek Europa Cup, aynı zamanda 2027 World Sailing Dünya Şampiyonası için ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesinde kullanılacak sıralamanın önemli ayaklarından biri olacak. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, Avrupa'nın farklı ülkelerinden sporcuları Europa Cup'ta ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA
Dünya ŞampiyonasıTürkiyeTurnuvaBodrumSporSon Dakika

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