Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü'nden SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları - Son Dakika
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Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü'nden SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü\'nden SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi\'nin 3. ayak yarışları

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı. 27 teknede farklı illerden 240 sporcu katıldı. Yarışlar, üç sınıfta düzenleniyor ve ikinci gün yarışlarının ardından ödül töreni yapılacak.

24.02.2024 19:35  Güncelleme: 19:36
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Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun üçüncü ayağına, 27 teknede farklı illerden 240 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta düzenlenen yarışların üçüncü ayak ilk gün mücadelesinde, katılımcılar bir süre rüzgar bekledi.

Görecek Adası açıklarında başlayan yarışlarda, destek sınıfının ardından diğer yarışçılara start verildi. Yaklaşık 9 millik coğrafi rotada yelken açan yarışçılar, ilk gün yarışlarının sonunda marinaya döndü.

Üçüncü ayak organizasyonu, yarın ikinci gün yarışlarının ardından dereceye girenlere kupalarının verileceği ödül töreniyle tamamlanacak.

Yarışlar, 16-17 Mart'ta 4'üncü etap mücadelesi ile devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü'nden SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü'nden SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları - Son Dakika
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