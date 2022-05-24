Bodrum Belediyesi'nden Bodrumspor açıklaması - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Bodrumspor açıklaması

24.05.2022 11:52
Bodrum Belediyesi'nden Bodrumspor açıklaması

TFF 2'nci Lig'de Play-Off yarı finalinde bugün Bayburt'ta oynanacak Bayburt Özel İdarespor-Bodrumspor maçı öncesi iki kulüp arasında karşılıklı açıklamalarla gerginlik sürerken, Bodrum Belediyesi açıklama yayınlayarak centilmenlik çağrısı yaptı.

TFF 2'nci Lig'de Play-Off yarı finalinde bugün Bayburt'ta oynanacak Bayburt Özel İdarespor-Bodrumspor maçı öncesi iki kulüp arasında karşılıklı açıklamalarla gerginlik sürerken, Bodrum Belediyesi açıklama yayınlayarak centilmenlik çağrısı yaptı. Yarı finalin Bodrum'da oynanan ilk maçında olumsuz bir durum yaşanmadığını belirten Bodrum Belediyesi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere 20 Mayıs 2022 Cuma günü, Bodrumspor A.Ş.- An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanan 2. Lig Kırmızı Grup Yarı Final ilk müsabakasını temsilcimiz Bodrumspor 3-1 kazanmıştı. Bu maç öncesinde, maç esnasında ve sonrasında Bayburt Özel İdare Spor taraftarına yönelik herhangi bir taşkınlık ya da olumsuz tezahürat yapılmamıştır. Hoşgörünün başkenti kentimizde, Bodrum'a gelen misafirlerimizi incitecek, kıracak bir davranış veya tutum olmamasına rağmen saha içinde maçın heyecanıyla sporcular arasında yaşananlar, bazı kişilerce farklı yansıtılarak adeta siyasete alet edilmek istenmiştir.

Sporun birleştirici gücünü yok saymak, toplumlar arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışmak yerine dostluk, barış ve kardeşlik içinde sporcusuyla, taraftarı ve yöneticileriyle centilmenliğin en güzelini göstermek yakışır bizlere. Saha içinde yaşanan mücadelenin saha içinde kalması, futbolda kaybetmenin de kazanmak gibi doğal bir sonuç olduğunun kabullenilmesi gerektiğinin altını çizerek bugün oynanacak olan yarı final müsabakasında centilmenliğin galip gelmesini ümit ediyoruz."


- Bodrum
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Kaynak: DHA

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