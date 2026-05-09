Bodrum'da Su Jeti ve Motosurf Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Su Jeti ve Motosurf Şampiyonası Başladı

Bodrum\'da Su Jeti ve Motosurf Şampiyonası Başladı
09.05.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da 75 sporcunun katılımıyla Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası başladı.

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1'inci ayağı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde nefes kesen yarışlarıyla başladı.

Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1'inci ayağı Paşatarlası Halk Sahili'nde başladı. Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren yarışlara 75 sporcu katıldı. Paşatarlası Sahili'ni dolduran yerli ve yabancı turistler, sporcuların su üzerindeki mücadelesini ilgiyle takip etti. Bugün yapılan yarışlarda, motosurf mücadelesinde sporcular dalgalarla mücadele ederken, akşam saatlerinde antrenmanlar ve motosorf ödül töreniyle sona erecek. Yarın da izleyicileri, flyboard ve su jeti sporcularının nefes kesen mücadeleleri bekliyor.

75 sporcunun katıldığını söyleyen Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik, "75 sporcumuz var. Ortam çok güzel, müthiş bir parkur var. Bodrum'un göbeğinde en güzel koydayız. Seyirci görseli çok yüksek olan bir yer. Bu sene ilk defa burada yapıyoruz bu yarışı, daha önce Kumbahçe'de yapmıştık, geçen sene Gündoğan'da yapmıştık ama buradaki, Paşatarlası'ndaki sahil müthiş. Görsel olarak da müthiş bir görüntü veriyor, güzel bir koydayız. Güzel bir yarış olacağını umuyoruz, kazasız belasız bir yarış olsun istiyoruz. Bunun ikinci, üçüncü ayağı da Gündoğan'da olacak 25-26-27 Eylül'de olacak. Biz Bodrum'a bu yarışların tamamını almak istiyoruz, 5 yarışı da Muğla bölgesinde yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Organizasyon Jüri Başkanı Cenk Sezgin ise "Türkiye'nin her yerinden gelen sporcularımız ve kulüplerimiz var. Çok iddialılar, o yüzden çok çekişmeli olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum'da Su Jeti ve Motosurf Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:34:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Su Jeti ve Motosurf Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.