Bodrum FK, Alanyaspor'u 1-0 yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sipay Bodrum FK deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadele saat 13.30'da başladı.
Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken Alanyaspor'da 38. dakikada Enes Keskin, Bodrum FK'da ise 45. dakikada Erkan Değişmez sarı kart gördü.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Alanyaspor'da Richard sarı kart görürken, 81. dakikada sahneye çıkan Bodrum FK'lı futbolcu Ali Aytemür attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Alanyaspor'da Nuno Miguel Reis Lima sarı kart gördü. Mücadelenin kalan dakikalarında gol seçi çıkmayınca Bodrum FK sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
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