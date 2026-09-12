Bodrum FK, Batman Petrolspor'u 4-0 yendi; Yılmaz üst sıralara oynamak istiyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Batman Petrolspor'u 4-0 yendi; Yılmaz üst sıralara oynamak istiyor

Bodrum FK, Batman Petrolspor\'u 4-0 yendi; Yılmaz üst sıralara oynamak istiyor
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyetin tam zamanında geldiğini belirterek üst sıralara oynayan bir Bodrumspor oluşturmak istediklerini söyledi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Batman Petrolspor maçının ardından, "Üst sıralara oynayacak bir Bodrumspor oluşturmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bizim için çok güzel bir gece. Yaklaşık 7 haftadır bugünü bekliyoruz. Bütün Bodrumspor sevenlerine ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"Zorlu bir değişim süreci yaşıyoruz"

Sezon başından bu yana takımda büyük bir değişim yaşandığını ifade eden Yılmaz, yeni oyuncuların adaptasyon sürecinin zaman aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Gerçekten çok değişik bir süreç yaşıyoruz. Çok büyük bir değişim oldu, birçok arkadaşımız ayrıldı. Transferin bitmesine bir hafta kala gidenler ve gelenler devam etti. Bazı arkadaşlar yeni gelen transferlerin isimlerini bile yeni öğrendi. Hep bahsediyorduk; bize zaman lazım. Bu galibiyet tam zamanında geldi."

"Milli maç arası ilaç gibi gelecek"

Milli maç arasının takımın toparlanması açısından kritik olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Önümüzdeki maçı oynayıp ardından 3 haftalık milli maç arasına gireceğiz. Orada daha iyi toparlanacağız; belki ufak bir kamp yapacağız. Takıma geç katılan ve antrenman eksiği bulunan arkadaşların kondisyonlarını yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz üst sıralara oynayan bir takım"

Karşılaşmada 4 yeni oyuncunun ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "7. haftada bu tablo, ne kadar zor bir iş yaptığımızı gösteriyordur. Genç oyuncular ile tecrübeli isimleri önümüzdeki 3 haftalık arada daha iyi kaynaştırıp taraftarımızın özlediği, üst sıralara oynayan bir Bodrumspor oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Rakibimiz ligin en iyi ekiplerinden biri"

Batman Petrolspor'un Bodrum'a lider geldiğine dikkat çeken Yılmaz, "Skor 4-0 olsa da rakip, oynadığı futbolla bu ligin en iyi 3-4 takımından biri olduğunu gösterdi. Böyle bir rakibe karşı alınan 4-0'lık galibiyet motivasyonumuzu daha da artıracaktır. Galibiyette emeği geçen tüm oyuncularımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamı gelecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Batman Petrolspor, Trendyol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Batman Petrolspor'u 4-0 yendi; Yılmaz üst sıralara oynamak istiyor - Son Dakika

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