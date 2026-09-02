Bodrum FK, Benfica'nın Lüksemburglu Yıldızı Tomas Cruz'u Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, Portekiz kulübü Benfica'nın B takımında forma giyen Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Tomas Cruz ile anlaştı. Cruz, 2024'ten bu yana Lüksemburg A Milli Takımı'nda oynuyor ve UEFA Uluslar Ligi'nde ilk golünü kaydetmişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Portekizli oyuncu Tomas Cruz'u transfer etti.
Kulübün açıklamasında, Portekiz kulübü Benfica'nın B takımında forma giyen Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Cruz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada "Tomas Cruz teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki enerjisiyle dikkati çekiyor. 2024'ten bu yana Lüksemburg A Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini temsil etti. Tomas Cruz, Lüksemburg Milli Takımı formasıyla ilk golünü UEFA Uluslar Ligi'nde kaydetti. Bodrum FK ailesine katılan Tomas Cruz'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.
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