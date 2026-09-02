Bodrum FK, Benfica'nın Lüksemburglu Yıldızı Tomas Cruz'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Benfica'nın Lüksemburglu Yıldızı Tomas Cruz'u Kadrosuna Kattı

Bodrum FK, Benfica\'nın Lüksemburglu Yıldızı Tomas Cruz\'u Kadrosuna Kattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, Portekiz kulübü Benfica'nın B takımında forma giyen Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Tomas Cruz ile anlaştı. Cruz, 2024'ten bu yana Lüksemburg A Milli Takımı'nda oynuyor ve UEFA Uluslar Ligi'nde ilk golünü kaydetmişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Portekizli oyuncu Tomas Cruz'u transfer etti.

Kulübün açıklamasında, Portekiz kulübü Benfica'nın B takımında forma giyen Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Cruz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada "Tomas Cruz teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki enerjisiyle dikkati çekiyor. 2024'ten bu yana Lüksemburg A Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini temsil etti. Tomas Cruz, Lüksemburg Milli Takımı formasıyla ilk golünü UEFA Uluslar Ligi'nde kaydetti. Bodrum FK ailesine katılan Tomas Cruz'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Lüksemburg, Trendyol, Portekiz, Benfica, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Benfica'nın Lüksemburglu Yıldızı Tomas Cruz'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 01:22:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Benfica'nın Lüksemburglu Yıldızı Tomas Cruz'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement