Bodrum FK Beraberlikten Üzüntü Duydu

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bandırmaspor maçının ardından, "Bugün çok sevindiğimiz bir puan olmadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Zor bir rakiple oynadıklarını söyleyen Sefer Yılmaz, "Son haftalarda çok formda bir ekip. İki hafta önce Çorum'u deplasmanda yenen bir takım. Bizi de zorlayacakları belliydi ama futbol adına bugün gerçekten çok mutluyuz. Rakibimize hiç pozisyon vermedik hemen hemen. Bir haftada bu çok zorlu üçüncü maçımızdı. Çok kısa bir sürede üçüncü maçımızı oynadık. Üç tane de çok net gol pozisyonu kaçırdık; Haqi Osman'ın, Celal'in ve Burak'ın yüzde yüzlük golleri. Kalemize neredeyse şut attırmadık. Sadece birkaç tane duran toptan bir karambol oldu. O açıdan çok mutluyuz ama tabii tek üzüntümüz taraftarımıza galibiyet armağan edememek. Ama inşallah önümüzdeki hafta Erzurum maçında galibiyet hediye edeceğiz. Futbolcularımız adına çok sevinçliyiz. Hemen hemen çalıştığımız bütün her şeyi sahada uyguladılar, yansıttılar. Form durumumuz gayet iyi. Ligin sonu yaklaşıyor, play-off'lara az kaldı. Bu form durumumuzu devam ettirip yeni galibiyet serisiyle inşallah play-off'lara güçlü bir şekilde girip hedefimiz olan Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA