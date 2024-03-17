Bodrum FK, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada savunmanın hatasında araya giren Avramovski, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1
22. dakikada Kenan'ın ceza sahası içinden vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu takip eden Gökdeniz, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1
24. dakikada Musah Mohammed'in ceza sahası içinden sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
55. dakikada Samet'in ceza sahası içinden kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Kürşathan Akın
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Brazao (Burak Çoban dk. 60), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Ege Bilsel dk. 90), Gökdeniz Bayrakdar (Haqi dk. 84)
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Bahri Tosun, Erkan Değişmez, Imeri, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Boluspor: Çağlar Akbaba, İshak Karaoğlu, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Jefferson (İsgardarli dk. 70), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 90+4), Avramovski, Tunahan Çiçek (Diarrassouba dk. 70), Gigic (Berk Yıldız dk. 81)
Yedekler: İsmail Çipe, Camara, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Avramovski (dk. 19) (Boluspor), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 22) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Jefferson, Posmac (Boluspor), Ahmet Aslan (Bodrum FK) - MUĞLA
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katıldı. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele etti. 3 gün süren şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Boluspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından teknik direktörler İsmet Taşdemir ve Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Taşdemir, takımının son paslardaki beceriksizlik nedeniyle galibiyet alamadığını belirtirken, Koşukavak ise zemin problemi nedeniyle oyunun zorlaştığını ifade etti.
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