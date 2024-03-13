Bodrum FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.

13.03.2024 14:48
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.

İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Süleyman Özdamar ile kart cezalısı Celal Dumanlı, Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Furkan Apaydın ve Eray Akar'ın ise durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

Bodrum FK, ligin 25. haftasında evinde ağırladığı Eyüpspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Boluspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak.

Ligde 43 puanla 5'inci sırada bulunan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarsız maç oynayarak bir ilki yaşayacaklarını söyledi.

Boluspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Taşdemir, "Bizim için sıkıntılı ve zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu maçı kayıpsız atlatmak istiyoruz. Şu anda öyle bir konumdayız ki ikinci veya üçüncü olma potansiyelimiz yüksek, üçüncü olma daha yüksek. Play-off'a girmeme şansımız da yüksek, dolayısıyla ortada gidiyor." dedi.

Futbolculardan Pedro Brazao da takım halinde savaştıklarını belirterek, "Herkes birbirine çok yardımcı oluyor. Ben de elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Her zaman taraftarla oynamak çok daha iyi ancak bu maçta yanımızda olamayacaklar. Onlar için elimizden geleni yapacağız, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Boluspor, Trendyol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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