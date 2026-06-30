Bodrum FK, Burhan Eşer ile 2 Yıl Devam Kararı Aldı - Son Dakika
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Bodrum FK, Burhan Eşer ile 2 Yıl Devam Kararı Aldı

Bodrum FK, Burhan Eşer ile 2 Yıl Devam Kararı Aldı
30.06.2026 23:47
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Bodrum FK, teknik sorumlu Burhan Eşer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hedef Süper Lig!

Bodrum Futbol Kulübü, teknik sorumlu Burhan Eşer ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat ve teknik sorumlu Burhan Eşer katıldı. Tören, atılan imzaların ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte başarı dilekleriyle tamamlandı.

İmza töreninde konuşan Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat, "Hocamız, hepiniz biliyorsunuz, futbolculuktan, yardımcı antrenörlük, ondan sonra da hoca olarak geçen sene Bodrum FK'nın başındaydı. Çok güzel de bir sezon geçirdi. Tabii biz ilk dönemde kendisiyle bir yıllık bir sözleşme yapmıştık. Bu sene yeniden kendisiyle anlaştık, o da her türlü fedakarlıkta bulundu. İki senelik bir sözleşme daha imzaladık hocamızla, anlaştık kendisiyle. Bu sene tabii farklı bir düşünceyle, farklı bir anlayışla, yeni bir sezona başlıyoruz hocamızla beraber. Tabii biz yönetim olarak, hissedarlar olarak, dört arkadaş el ele, sırt sırta vererek birlikte inşallah tekrar Bodrum FK'yı yeniden arzulanan noktaya getiririz. Tekrar bir Süper Lig havasına girip Süper Lig'i yaşatırız Bodrum'un güzel insanlara, Bodrum halkına yaşatırız. Bunun için elimizden gelen her türlü çabayı harcıyoruz. Ben sizin huzurunuzda hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Önceliğim hep Bodrumspor'dur"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Burhan Eşer ise, "Geçen sene zor bir süreç geçirdik ama ligin sonunda baktığımızda evet, arzuladığımız Süper Lig'i yakalayamamamıza rağmen çok değerli bir lig serüveni yaşadık. O serüvende belki de Bodrumspor'un geleceğini 4-5 yılını kurtaracak genç oyuncuları kazandırdık kulübe. Hepsini de bildiğimiz, tanıdığımız oyunculardı. İnşallah bu serüven devam edecek bu genç oyuncularla. Tabii, bu görev bana tebliğ edildiğinde, tekrardan devam etme kararı aldığımda, görüştüğümüzde, zaten lig bittikten sonra görüşüyorduk. 4-5 tane de farklı takımlardan teklif almama rağmen önceliğim hep Bodrumspor'dur. Çünkü ben buranın futbolculuğunda, takım kaptanlığında bulundum, şampiyonluklarında bulundum. Benim için farklı bir kulüptür Bodrumspor. Kulüpten daha ziyade benim için benim takımımdır. Hiçbir transfer görüşmesi yapmadan, bütün gelen tekliflere önceliğim Bodrumspor'la görüşmeden hiç kimseyle görüşmeyeceğimi söyledim. Çünkü biliyordum, burayla devam edeceğimizi, Bodrumspor çatısı altında devam etmemiz gerektiğini, yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için tekrardan buradayız. İnşallah güzel bir sezon olur hepimizin adına. Geçen sene yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için uğraşacağız. Bu sene çok zor bir lig olacak. Bu zor ligde hepinize ihtiyacımız olacak. Özellikle taraftarlarımıza, Bodrum'daki halka, yerel yönetimlere, hepsine çok ihtiyacımız olacak. Çünkü Süper Lig'den gelen takımlar, çıkan takımlar çok güçlü takımlar var ama Bodrumspor her zaman hedefi yukarılarda olan bir kulüp. ve de ben bu kulübün çatısı altında, bu kulübün kültürünü bildiğim için zor olacak ama umarım güzel olacak bu sene" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Burhan Eşer ile 2 Yıl Devam Kararı Aldı - Son Dakika

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