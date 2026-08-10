Bodrum FK, Bursaspor'a 2-0 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Bursaspor'a 2-0 Yenildi

Bodrum FK, Bursaspor\'a 2-0 Yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, Bursaspor'un galibiyetini kabul etti ve rövanş için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Bursaspor'un haklı galibiyet aldığını söyledi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, Bursaspor futbolcularını, teknik heyetini, taraftarlarını tebrik ederek ikinci devrede rövanşta galip gelerek almak istediklerini ifade etti.

Bursaspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Bence şampiyonluğun bir numaralı adayı. Tabii ligin ilk maçında hazır bir Bursaspor'la karşılaşmak istemezdik. Çünkü bizim oldukça fazla eksiklerimiz vardı. Kadromuzdan biliyorsunuz birçok arkadaş eksildi. Hatta son hafta ilk 11'de oynayacak oyuncularımızdan iki tanesi de transfer oldu. Çok genç bir kadroyla sahaya çıktık." dedi.

Maça da çok kötü başlamadıklarını, dengeli bir oyun oynandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir tane ofsayt tartışılan bir pozisyonda VAR'ın devreye girmesiyle bir gol yedik. Belki toparlayacaktık devre arası, son dakika 2-0 devre arasına girmemiz bizim tamamen moralimizi bozdu. İkinci devre yaptığımız değişiklikler hem taktiksel olarak hem oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarı biraz oyunu dengeledik ama golleri bulamadık. Çok üzüntülüyüz. Özellikle Bodrumspor taraftarına bu mağlubiyeti yaşattığımız için hem biz hem futbolcular çok üzgünüz ama bunu telafi edeceğiz. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Dediğim gibi ligin en genç kadrosu şu anda Bodrumspor'da. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Belki bir-iki transfer olacak. Genç oyuncular da hem Bodrumspor'a hem bu lige adapte olacak. Çok karamsarlığa kapılmamak lazım. İnşallah önümüzdeki haftalarda istenen Bodrumspor'u göstereceğiz."

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise kazanmak istediklerini ve bunu da başardıklarını söyledi.

Er, saha zemininin ve hava şartlarının kendilerini oldukça zorladığını ifade etti.

Birçok pozisyonlarının olduğunu anlatan Er, "Rakibe yüzde 100 gol pozisyonu şansı vermedik. İkinci yarı özellikle çok daha farklı kazanabilirdik. Rakip zaten tamamen santrfor Ali'ye uzun top ve ikinci top oynayacağını biliyorduk ve bekliyorduk, böyle de oynadılar. Biz de bu anlamda hem arka blokta hem ön blokta sıkıştırıp ikinci topları almamız gerekiyordu, bunu da başardık. Duran toplardan belki tehlikeli olabilirlerdi. Bu anlamda zaten çalışmıştık. Bu anlamda takım iyi reaksiyon verdi, hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bu, bir başlangıçtı. Bu havada, bu sahada kazanmak çok değerliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA

Bursaspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Bursaspor'a 2-0 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 07:35:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Bursaspor'a 2-0 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.