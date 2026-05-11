Bodrum FK, Çorum FK'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Çorum FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Bodrum FK, Çorum FK\'yı 1-0 Mağlup Etti
11.05.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Bodrum FK, Çorum FK karşısında 1-0 galip geldi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Bodrum FK'da sol kanattan gelişen atakta Hotiç, Ahmed'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada penaltıyı kullanan Seferi'nin sağ köşeye gönderdiği topu kaleci Sehic kornere çeldi.

65. dakikada Hotiç'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Ali Aytemur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Samet Çiçek

Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri (Cenk Şen dk. 62), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (İsmail Tarım 90+4), Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 62), Berşan Yavuzay (Mert Yılmaz dk. 79), Yusuf Sertkaya, Hotic (Ege Bilsel dk. 79), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi

Yedekler: Haqi, Alper Potuk, Bahri Tosun, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Aleksic dk. 74), Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho (Oğuz Gürbulak dk. 74), Fredy, Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 56), Thiam, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 56)

Yedekler: Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Zubairu, Kerem Kalafat, Hüseyin Akınay, Efe Sarıkaya, Burak Çoban

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Gol: Ali Aytemur (dk. 65) (Bodrum FK)

Sarı kart: Omar, Sousa (Bodrum FK), Burak Çoban, Ferhat Yazgan (Çorum FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Çorum FK'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
22:43
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı
22:29
Yamal’dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
22:23
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:04:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Çorum FK'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.