Bodrum FK, Çorum'u Yenerek Avantaj Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Çorum'u Yenerek Avantaj Yakaladı

Bodrum FK, Çorum\'u Yenerek Avantaj Yakaladı
11.05.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sipay Bodrum FK, play-off turunda Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Samet Çiçek

Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar İmeri (Dk. 62 Cenk Şen), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 90+4 İsmail Tarım), Brazao (Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay (Dk. 79 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Hotic (Dk. 79 Ege Bilsel), Ali Habeşoğlu, Seferi

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Dk. 74 Aleksic), Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho (Dk. 74 Oğuz Gürbulak), Fredy, Yusuf Erdoğan (Dk. 56 Burak Çoban), Thiam, Ahmed Ildız (Dk. 56 Ferhat Yazgan)

Goller: Dk. 65 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Omar Imeri, Dk. 83 Diogo Sousa (Sipay Bodrum FK), Dk. 82 Burak Çoban, Dk. 86 Ferhat Yazgan (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK ikinci tur rövanş maçı 15 Mayıs'ta oynanacak.

Karşılaşmayı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim ile eski milli oyuncu Tuncay Şanlı da izledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Çorum'u Yenerek Avantaj Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

23:11
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan’ın kulüp binasında Hedefinde o isim var
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:38:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Çorum'u Yenerek Avantaj Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.