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Bodrum FK'da İki Futbolcu Ayrıldı - Son Dakika
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Bodrum FK'da İki Futbolcu Ayrıldı

Bodrum Futbol Kulübü'nde sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Muhammed Gönülaçar Vanspor'a transfer oldu. Genç futbolcu Habib Biçer ise Orduspor 1927'ye kiralık olarak gönderildi.

Bodrum FK\'da İki Futbolcu Ayrıldı
04.01.2024 - 11:30,
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BODRUM,

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 5'inci basamakta bitiren Bodrum Futbol Kulübü'nde iki futbolcu resmen takımdan ayrıldı. Devre bitiminde kulübe veda eden yeşil-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Muhammed Gönülaçar, 2'nci Lig temsilcisi Vanspor'un yolunu tuttu. Yaz döneminde Denizlispor'dan gelen Muhammed 13 lig maçında yeşil-beyazlı formayı terletti. Muhammed, toplam 765 dakika süre aldı. Ege ekibi 19 yaşındaki Habib Biçer'i ise Orduspor 1927 takımına kiraladı. Genç futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Habib Biçer 1.5 yıllığına Orduspor 1967'ye kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
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