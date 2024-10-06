Bodrum FK'dan Kasımpaşa ile Beraberlik - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK'dan Kasımpaşa ile Beraberlik

Bodrum FK, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen 1 puan alarak milli araya girdi.

06.10.2024 13:08
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SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Bodrum Futbol Kulübü aldığı 1 puana sevindi. Arnavut oyuncu Taulant Seferi'nin 45'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci devreyi 10 kişi oynamak zorunda kalan yeşil-beyazlılar, rakibine direnerek İstanbul'dan puanı kaptı. Bu sezon ilk beraberliğini alan Bodrum Futbol Kulübü 10 puana yükselip milli araya rahat girdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir zorluk derecesi yüksek bir maçı puanla tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

İsmet Taşdemir, "Rakibimiz geçen hafta Galatasaray'a karşı deplasmanda 3-0'dan dönmüştü. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele, oyuncularımızın isteği hoşumuza gitti. 8'inci haftanın sonunda 10 puana ulaştık. Bu durum fena değil ancak daha iyisi de olabilirdi. Zorlu deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen puanla dönüyoruz. Son 2 pozisyonu doğru kullanabilseydik 3 puan bile alabilirdik" diye konuştu.

"DOĞRU FUTBOL OYNUYORUZ"

Gelen transferlerin takıma olumlu hava kattığını dile getiren İsmet Taşdemir, "Transferin son gününde aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Olanları ortaya çıkardık. Mücadelenin ön planda olduğu doğru oyunumuz var. Yeni katılan arkadaşlarımız da bizi olumlu etkiledi. 3 yıldır beraber olan kadro bizi pozitif etkiledi ve yeni katılan arkadaşlarımızın da ayak uydurması bize pozitif şeyler kattı" cümlelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, İsmet Taşdemir, Kasımpaşa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

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