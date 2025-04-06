Bodrum FK'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
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Bodrum FK'dan Önemli Galibiyet

Jose Morais, Alanyaspor galibiyetini değerlendirerek oyuncularını tebrik etti.

06.04.2025 17:59
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- Jose Morais: "Bizim için önemli bir galibiyetti"

ANTALYA - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir performans gösterdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Bunun için öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir performans gösterdi. Maçın dinamiklerine bakacak olursak da bu açılardan değerlendirdiğimizde oyuncularımız iyi bir maç sergiledi ve onları bu açıdan tebrik ediyorum. Oyuncularıma özellikle bu maç özelinde gösterdikleri adanmışlıktan ötürü tekrar tebrik etmem gerekiyor. Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman belli anlarda oyunu kontrol edebilirdik ama ilk yarının büyük bölümünde Alanyaspor daha üstün olan taraftı. İlk yarının 0-0 bitmesi iyi bir sonuçtu. Özellikle ilk yarı 0-0 bitmesiyle birlikte devre arası biraz organizasyonumuzu değiştirme fırsatı bulduk. Bununla birlikte de ikinci yarıda biraz daha kontrolü ele aldığımızı söyleyebilirim. Zor bir maçtı. Duran toptan gol bulduk. Duran top için hep çalışıyorduk. Bu şekilde de golü bulmak bizim için önemliydi. Duygusal yoğunluğun yüksek olduğu bir maçtı. Oyuncularımın hak ettiği galibiyeti aldıkları için tebrik ediyorum. Alanyaspor için de bir şey söylemek gerekirse gerçekten ilk yarıyı çok iyi oynadılar. Onlara da gelecek için başarılar diliyorum. Alanyaspor'da yeni bir hoca değişikliği oldu. Hocanın çok fazla zamanı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular aktarmak açısından çok bir zamanı yoktu belki de ama ilk yarıdaki oyunlarına baktığımız zaman gelecek adına umut veren bir performansı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

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