Bodrum FK\'dan Play-Off Hedefi

Trendyol 1. Lig 34. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, "Bu akşam futbol adına çok güzel bir akşam oldu. Çok kaliteli, çok keyifli, güzel bir maçtı. İki takımın da futbolcularını, teknik ekibini tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç ortamı vardı, seyirci güzeldi, hava güzeldi, zemin güzeldi. Süper Lig kalitesinde çok zevkli bir mücadeleydi. Çorum FK, bu ligin en kaliteli kadrolarından, en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Biz çok iyi hazırlandık, rakibin iyi yönlerini, zaaflarını da biliyorduk. Erken gelen bir golle hiç moralimizi bozmadık. Futbolcularımız aynı taktik, disiplinde devam ettiler. Daha sonra golü de bulduk. İkinci yarı da çok keyifliydi. Maç gitti, geldi. Biz de alabilirdik, Çorum FK da alabilirdi. Penaltı kaçtı. Penaltıdan sonra biz yüzde 100 karşı karşıya kaçırdık. Futbol adına çok keyifli, güzel bir maçtı. Çorum FK ile Bodrum FK'nın güzel de bir rekabeti vardı ama centilmence bir maç oldu. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz, hedefimiz play-off'lardan şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e dönmek" dedi. - ÇORUM