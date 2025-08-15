Bodrum FK\'de Transfer Belirsizliği

Bodrum FK sezon öncesi Üzeyir, Erkan, Süleyman, Bardhi, Gökhan, Celustka, Haqi Osman, Halil İbrahim, Eray, Ali Eren, Herelle olmak üzere 4'ü yabancı 11 isimle yollarını ayırıp yalnız Ali Habeşoğlu ve Berşan Yavuzay'ı almıştı. Yeşil-beyazlılarda pazar günü Sivasspor maçında kazanan taraf olmak istediklerini söyleyen Burhan Eşer, "Geçen hafta alınan beraberlik bizim için iç sahada 2 puan kayıp olarak görünüyor. Ligin ilk maçları hep zor olur, ona rağmen 4-5 net pozisyon vardı ve galibiyete yakın olan taraf bizdik. Lig uzun maraton, oyun anlamında bence sahada istediğimiz şeyleri yaptık. Oyuncularımın isteği ve arzusu bizim için önemliydi. Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasman. Ben de orada uzun yıllar bulundum ve yakından takip ediyorum. Sivas her zaman iyi takım olmuştur. Biz de iyi hazırlanıyoruz inşallah oradan istediğimiz sonuçla ayrılırız" diye konuştu.
