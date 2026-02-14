Bodrum FK\'den Dramatic Zafer!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, oyuncuların son dakikaya kadar maçı hiç bırakmadığını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyirciler için çok keyifli bir maç olduğunu dile getirdi.

Kendileri için çok heyecanlı bir maç olduğunu ifade eden Yılmaz, "Keçiörengücü futbolcularını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Zaten son 8-9 haftanın en başarılı takımlarından biri. Onu da bugün sahada gösterdiler. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, birinci dakikadan 90. dakikaya kadar maçı hiç bırakmadılar, ellerinden geleni yaptılar." dedi.

Çıkışlarının devam ettiğini belirten Yılmaz, "Bu maç bizim için çok önemliydi, hiç 4'te 4 yapmamıştık, bu sene bunu da başardık. İnşallah devamı gelecek. Artık çok kısa bir süre var, hafta içi Van deplasmanına gideceğiz. Bodrumspor taraftarı için, Bodrum şehri için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz sonuna kadar kovalayacağız." ifadesini kullandı.

Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da Bodrumspor'un play-off hattının içinde olduğunu, kendilerinin de yukarıya tutunmak için oynadıklarını söyledi.

Çok basit hatalarla ilk yarı üç gol yediklerini kaydeden Koşukavak, "Savunmada çok basit hatalar yaptık. Aslında rakibimiz bize çok bir şey yapmadı. Çok kolay değil, deplasmanda ilk gelen top gol, bir daha gol, bir daha gol. ve takım olarak tekrar ayağa kalkıp reaksiyon gösterme konusunda oyuncularım bu özveriyi gösterdi. İki tane topumuz direkten döndü. Son dakika bir pozisyon daha vardı. Basit goller yedik, bireysel anlamda basit hatalar yaptık. Ama takım olarak direndik, reaksiyon gösterdik. Maçı belki 4-4 de bitirebilirdik. Ürettiğimiz istatistikler açısından da oyuncularımın gösterdiği reaksiyondan dolayı da teşekkür ederim. Ama yukarıların takımı olacaksak böyle kolay kaybetmememiz gerekiyor, böyle basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Bodrumspor'a da başarılar dilerim." açıklamasını yaptı.