Bodrum FK, Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bodrum FK, Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bodrum FK, Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'e yeni yükselen Bodrum Futbol Kulübü, Eyüpspor'da forma giyen Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da şampiyonluk yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Bodrum FK'nın renklerine bağlandı.

21.07.2024 21:58
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı. Sipay Bodrum FK tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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