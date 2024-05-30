Bodrum FK Futbolcuları Kupa ile Basın Toplantısını Bastı

Spor

Bodrum FK futbolcuları kupa ile basın toplantısını basıp teknik direktör İsmet Taşdemir'i ıslatıp Trendyol Süper Lig'e yükselmelerini kutladılar.

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Bodrum FK, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Şu anda söyleyecek kelime bulamıyorum. Dile kolay 3 sene ve her sene play-off ve final oynadık. Geçen sene canımız çok yanmıştı, çok üzülmüştük. Bu sene yarım kalan hikaye demiştik. Bu sene o yarım kalan hikayeyi bitirdiler" dedi.

Basın toplantısını bastılar

Bodrum FK oyuncuları kupa ile basın toplantısını basıp teknik direktör İsmet Taşdemir'i ıslatıp Süper Lig'e yükselmelerini kutladılar. - ADANA