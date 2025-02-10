Bodrum FK - Göztepe Maçı İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika
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Bodrum FK - Göztepe Maçı İlk Yarısı Golsüz Geçti

Bodrum FK - Göztepe Maçı İlk Yarısı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK, Göztepe ile 23. haftada karşılaştı; ilk yarı 0-0 bitti.

10.02.2025 21:19
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakika Bodrum FK'da Bardhi sağ kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Okita'nın ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

28. dakikada Bodrum FK'dan Puşcaş sol kanattan ceza sahası içine girerek uzak köşeye şutunu çekti. Top sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Okita, Fredy, Enis Bardhi, Seferi, Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Dimitrov, Brazao, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Yusuf Bozkurt, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Miroshi, Dennis, Djalma, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Matsuki

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Kubilay Kanatsızkuş, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Furkan Bayır, Nazım Sangare, D. Tijanic

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK - Göztepe Maçı İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika

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