Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Puscas
Göztepe: Lis, Heliton, Victor Hugo, Matsuki, Ahmed Ildız, Dennis, Morishi, Nielsen, Bokele, Djalma, Ogün Bayrak
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
10. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, Matsuki'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarıya gitti.
28. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında, topla ceza sahasına giren Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
41. dakikada sağ kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi topu Puscas'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK-Göztepe Maçında İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
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