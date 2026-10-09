Bodrum FK, Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi; Sefer Yılmaz Sarıyer'de telafi istedi - Son Dakika
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Bodrum FK, Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi; Sefer Yılmaz Sarıyer'de telafi istedi

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Bodrum FK, Keçiörengücü\'ne 2-0 yenildi; Sefer Yılmaz Sarıyer\'de telafi istedi
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne sahasında 2-0 yenildi. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, 3 haftalık milli maç arasında sakatların arttığını ve Fernando'nun yokluğunun hücumu etkilediğini belirterek Sarıyer'den 3 puan beklediğini söyledi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, milli maç arasının takımı olumsuz etkilediğini belirterek, "İnşallah buradaki mağlubiyeti Sarıyer deplasmanında telafi edip 3 puanla döneriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Son iki haftada iyi bir yükselişimiz vardı, bunu da devam ettirmek istiyorduk. Tabii 3 haftalık bir milli maç arası bize pek iyi gelmedi; o arada sakatlarımız arttı. Çok önemli iki oyuncumuz milli takımdan dün döndü ancak Fernando gibi hücum hattının çok etkili bir oyuncusu sakatlığından dolayı oynayamadığı için bugün özellikle hücum hattında biraz etkisiz kaldık. Skorda bunun da büyük bir faktör olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Maça çok iyi başladık"

Mücadeleye etkili başladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Aslında maça çok iyi başladık; 19-20 dakika falan sahanın tek hakimiydik. O sırada Berkay'la, Abubakar'la ve Ege'yle iki-üç tane de net gol kaçırdık. Maalesef yediğimiz golden sonra, tabii genç bir takımız, biraz moraller bozuldu. İkinci yarıda oyunu ve skoru değiştirmek için hem oyuncu değişikliği hem de taktiksel değişiklik yaptık ama açıkçası çok faydasını göremedik" ifadelerini kullandı.

"Sarıyer'de telafi etmek istiyoruz"

Taraftarları üzdükleri için üzgün olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Çok üzgünüz. En büyük üzüntümüz de taraftarımızı üzmek. Artık çok kısa bir süre sonra deplasmanda Sarıyer maçı var. İnşallah buradaki mağlubiyeti orada telafi edip 3 puanla döneriz" şeklinde konuştu.

"Haksız bir kırmızı karttı"

Karşılaşmanın hakem yönetimine de tepki gösteren Sefer Yılmaz, "Hakemler maalesef maçı iyi yönetemiyorlar. Tabii skorla birlikte teknik heyet ve kulübedekiler de sinirleniyorlar. Aslında hiçbir hakaret yoktu ama sadece şiddetli bir itirazdan dolayı gereksiz bir kırmızı kart gösterildi. Hakemlerin biraz anlayışlı olması lazım aslında, yani haksız bir kırmızı karttı" dedi.

Kaynak: İHA
TrendyolSarıyerAnkaraBodrumFutbolSporSon Dakika

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