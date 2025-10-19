Bodrum FK Liderliği Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bodrum FK Liderliği Sürdürüyor

19.10.2025 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, liderliğe devam ettiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ardından Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Haftaya lider başlamıştık. Esenler Erokspor da ikinciydi. Ligin en çok gol atan iki takımı arasında güzel bir maç oldu. İki taraf da birbirine önlem aldığı için gol pozisyonu kısır bir maçtı ama taktiksel açıdan da çok güzel çalışmalar vardı. Hafta içinde iki takım da iyi çalışmıştı. İlk yarı golü bulduk, ilk yarının son dakikasında maalesef dalgınlıktan istemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu. Burada lider ayrıldığımız için memnunuz. Zorlu haftalar her takım için devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu yerimizde kalmaya devam ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Trendyol, Esenler, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Liderliği Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’yi küplere bindirecek “nükleer“ çıkışı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar’ı kara listeye aldı THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı
Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü
ABD Ordu Hava Saldırısı: Karayipler’deki Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisine Baskın, 3 Ölü ABD Ordu Hava Saldırısı: Karayipler'deki Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisine Baskın, 3 Ölü
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

09:03
Kulisler yangın yeri: İYİ Parti’den istifa eden Koray Aydın, CHP’ye geçiyor
Kulisler yangın yeri: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye geçiyor
08:33
Faruk Fatih Özer nasıl öldü CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı
08:31
Yılmaz Morgül’den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum
08:26
Skandal devam mı ediyor Derbinin önüne geçen bahis oranı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
08:07
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
07:52
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 09:16:00. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK Liderliği Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.