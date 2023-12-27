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Bodrum FK, Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bodrum FK, Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdı

Bodrum FK, 1. Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya verdiği hizmetler için teşekkür ederken, kariyerinde başarılar diledi.

Bodrum FK, Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdı
27.12.2023 - 10:52,
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BODRUM,

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 3-0'lık Göztepe galibiyetiyle 29 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada tamamlayan Bodrum FK'da Muhammed Gönülaçarla yollar ayrıldı. Sezon başında Denizlispor'dan transfer olduğu yeşil-beyazlılarda ilk yarıda 13 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübe veda etti. Bodrum FK oyuncuyla ilgili, "Futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhammed'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA
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