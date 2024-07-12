Bodrum FK'nin Stadı İçin Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK'nin Stadı İçin Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'nda eksikliklerin giderilmesi için başlatılan tadilat çalışmaları hızla devam ediyor. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, yapılan çalışmaların UEFA ve TFF standartlarına uygun olduğunu belirtirken, stadın yüzde 75'inin tamamlandığını ve Gaziantep FK maçına yetiştirmek istediklerini ifade etti. Polat, ayrıca stat zemininin de gözden geçirileceğini ve en kısa sürede ilk maçlarını kendi stadlarında oynamayı planladıklarını söyledi.

12.07.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'nda eksikliklerin giderilmesi için başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor.

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, ziyaret ettiği ilçe stadında gazetecilere yaptığı açıklamada, stat çalışmalarının UEFA ve TFF'nin Süper Lig için belirlediği standartlara uyulacak şekilde yapıldığını söyledi.

Çalışmaların yüzde 75 oranında bitirildiğini belirten Polat, stadı Gaziantep FK maçına yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Bunun için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne işaret eden Polat, "Soyunma odalarını, hakem odalarını, basın tribünü, protokol tribününde çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra aydınlatma çalışmalarımızın da yüzde 70'i tamamlandı. En kısa süre içerisinde bir aksilik olmadığı sürece ilk maçımızı biz kendi stadımızda oynayacağız." diye konuştu.

Polat, stat zemini için ay başında çalışma başlatıp, bir hafta içerisinde gözden geçireceklerini belirtti.

Bodrum FK'nin Başkanı Fikret Öztürk'ün öncülüğünde yönetim kurulu üyelerinin stat çalışmalarını bitirmek için maddi ve manevi tüm güçlerini kullandıklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar döneminde bize destek olan Sayın Muğla Valimize, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bodrum Kaymakamımıza ve Bodrum Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük destekçimiz olan Asi Tayfa'ya ve Bodrum halkına da sonsuz teşekkür ederiz. Her konuda herkes bizim yanımızda hep birlikte mücadele ediyoruz. En kısa zamanda stadımızı hazırlayıp, ilk maçımızı burada oynayacağız. Oyuncularımız ay başından beri kamptalar, durumları ve motivasyonları çok iyi. Önümüzdeki hafta oyuncularımızı ziyaret edeceğiz."

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'nin Stadı İçin Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:31:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK'nin Stadı İçin Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement