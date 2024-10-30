Bodrum FK'nın Yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel - Son Dakika
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Bodrum FK'nın Yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

30.10.2024 18:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'de İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel oturdu.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda düzenlenen ve Sipay Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk'ün de katıldığı törende, Volkan Demirel ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

Fikret Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Volkan Demirel'i Bodrum'da görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yollarını ayırdıkları İsmet Taşdemir'e teşekkür eden Öztürk, "Üç yılda bize 2 kupa kazandırdı. 2. Lig'den 1. Lig'e, oradan Süper Lig'e çıkardı. Veda töreninde ben olamadım ancak hocamız güzel anılarla aramızdan ayrıldı. Kan değişikliğinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Volkan kardeşim de benim evladım gibi. Sürekli görüştüğümüz bir dostumuz. Bu vesilesiyle aramıza hoş geldin diyoruz, Bodrum için hayırlı olur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, kulübü devraldıklarında ilk yılda bütün borçları ödediklerini, hiçbir yere borçlarının olmadığını ifade etti.

Volkan Demirel: "Bodrum'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız"

Teknik direktör Volkan Demirel ise Bodrum'un kendisi için önemli bir yer olduğunu anlatarak, "Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı İsmet Taşdemir'indir. Kapılarımız her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla görüşüp fikir alışverişinde alacağız." diye konuştu.

Ekibiyle üç yıllık proje için geldiklerini anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrum FK'yi düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni ekibimle yapmak için buradayız. Buraya aidiyet duygusunu hissederek geldim. İnşallah hep birlikte Bodrum'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Aidiyet duygusu hissettiğimiz bir yerde elimizden ne gelirse ekibimle yapmaya çalışacağız. Takımla tanışacağız, istişare edeceğiz."

Konuşmaların ardından yönetim kurulu ile Volkan Demirel ve ekibi, statta fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK'nın Yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel - Son Dakika

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