Bodrum FK, penaltılarla finale yükseldi

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ikinci maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK ile karşılaşırken, normal süresi golsüz tamamlanan maçta rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.
Maçtan dakikalar
47. dakikada topla ceza sahasına giren Kenan Özer'in şutunu, kaleci çıkardı. Dönen topu Burak Çoban tamamlamak isterken top az farkla üstten auta çıktı.
55. dakikada Ahmet Aslan'ın şutunda top üstten auta gitti.
69. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Loick Landre topu ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, gol öncesi Nalepa'nın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
74. dakikada Bodrum FK atağında Kenan Özer'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
105+5. dakikada Eren Aydın, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdildi.
105. dakikada Çorum FK'nın köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde karambol oluştu. Yeşil-beyazlıların kalesine giden topu Musah Mohammed çıkardı.
114. dakikada Ege'nin ceza sahasına ortasında Celal'in vuruşu yandan dışarı gitti.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Celutska, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban (Brazao dk. 90+2), Samet Yalçın (Tunahan Akpınar dk. 105+4), Musah Mohammed, Kenan Özer (Haqi Osman dk. 81 (Ege Bilsel dk. 91)), Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 72)
Yedekler: Bahri Tosun, Erkan Değişmez, Omar Imeri, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem Kalafat (Michael Ologo dk. 99), Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Suat Kaya dk. 84), Atakan Akkaynak (Hakan Barış dk. 63), Michal Nalepa, Eren Aydın, Thomas Verheydt (Ahmet dk. 114)
Yedekler: Ali Türkan, Gökhan Kadadeniz, Adem Doğan, Massis, Süleyman Luş, Arda Yılmaztürk
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kırmızı kart: Eren Aydın (Çorum FK)
Sarı kartlar: Musah Mohammed, Brazao, Celal Dumanlı (Bodrum FK), Verheydt, Geraldo, Ferhat Yazgan, Ologo (Çorum FK)
Penaltılar
Atanlar: Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Brazao, Celustka, Tunahan Akpınar (Bodrum FK), Landre, Ahmet Sagat, Ferhat Yazgan, Toure
Kaçıranlar: Ahmet Aslan (Bodrum FK), Nalepa, Erkan Kaş (Çorum FK) - MUĞLA
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